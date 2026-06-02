ЄС вирішуватиме, чи продовжувати тимчасовий захист для українців, у липні

Європейський Союз планує прийняти рішення щодо статусу українських біженців після березня 2027 року, у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомили дипломатичні джерела ЄС.

"Я думаю, що ці рішення (щодо тимчасового захисту для українців. – "ЄП") будуть ухвалені у вересні, хоча можливо, що це станеться раніше, у липні", – заявив високопосадовий дипломат ЄС.

Він нагадав, що питання статусу українців після березня 2027 року буде розглянуте міністрами внутрішніх справ ЄС у Брюсселі 4 червня під час робочого ланчу.

"Ми не передбачаємо ухвалення жодних рішень на цьому етапі", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він зауважив, що обговорення подальшого статусу українських біженців у ЄС наразі вже ще перебуває на початковому етапі.

Єврокомісія ще не вийшла з конкретною пропозицією щодо подальших кроків, але планується, що відповідний документ підготують за результатами обговорень з державами-членами після 4 червня.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року.

Як повідомляла "Європейська правда", 4 червня на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ буде обговорене можливе продовження тимчасового захисту для українців в ЄС та інші варіанти забезпечення їх легального перебування у Євросоюзі, проте рішення цього дня не прийматиметься.

Також стало відомо, що Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту ЄС, яку зараз обговорюють країни-члени.

Слід зауважити, що окремі національні уряди вже розпочали розглядати посилення правил для українців щодо отримання тимчасового захисту. Данія, окрім обмежень для чоловіків 23-60 років, розглядає зупинення надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 регіонів, "які менше постраждали від військових дій".