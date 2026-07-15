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Повалені дерева й залиті дороги: польський Вроцлав пережив "погодний апокаліпсис"

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Новини — Середа, 15 липня 2026, 10:37 — Марія Ємець

У польському Вроцлаві з вечора тривають проблеми на вулицях після зливи із сильним вітром, що накрила регіон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє RMF24 та місцева редакція Wroclaw.se. 

На 14-15 липня у низці районів на південному заході Польщі оголошували найвищий рівень попередження через очікувані сильні зливи та шквали. 

 
PAP

У Вроцлаві негода призвела до підтоплення багатьох вулиць, подекуди у низинах вони стали непроїзними, а рівень води доходив вище коліна. Трамваям на багатьох ділянках довелося зупинитися. 

 
Прес-служба міської адміністрації Вроцлава/Facebook

Вітер повалив багато старих дерев, одне з них розчавило запаркований мікроавтобус, ще одне впало на дитячий майданчик. 

 
Maciej Kulczyński, воєводська пожежно-рятувальна служба

Залило вулиці також у місті Єленя-Гура та інших населених пунктах регіону.

У столиці Румунії Бухаресті під час сильних гроз наприкінці червня затопило вулиці і кілька станцій метро. 

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Польща стихійні лиха
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