Повалені дерева й залиті дороги: польський Вроцлав пережив "погодний апокаліпсис"

У польському Вроцлаві з вечора тривають проблеми на вулицях після зливи із сильним вітром, що накрила регіон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє RMF24 та місцева редакція Wroclaw.se.

На 14-15 липня у низці районів на південному заході Польщі оголошували найвищий рівень попередження через очікувані сильні зливи та шквали.

PAP

У Вроцлаві негода призвела до підтоплення багатьох вулиць, подекуди у низинах вони стали непроїзними, а рівень води доходив вище коліна. Трамваям на багатьох ділянках довелося зупинитися.

Прес-служба міської адміністрації Вроцлава/Facebook

Вітер повалив багато старих дерев, одне з них розчавило запаркований мікроавтобус, ще одне впало на дитячий майданчик.

Maciej Kulczyński, воєводська пожежно-рятувальна служба

Залило вулиці також у місті Єленя-Гура та інших населених пунктах регіону.

У столиці Румунії Бухаресті під час сильних гроз наприкінці червня затопило вулиці і кілька станцій метро.