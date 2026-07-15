Повалені дерева й залиті дороги: польський Вроцлав пережив "погодний апокаліпсис"
Новини — Середа, 15 липня 2026, 10:37 —
У польському Вроцлаві з вечора тривають проблеми на вулицях після зливи із сильним вітром, що накрила регіон.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє RMF24 та місцева редакція Wroclaw.se.
На 14-15 липня у низці районів на південному заході Польщі оголошували найвищий рівень попередження через очікувані сильні зливи та шквали.
У Вроцлаві негода призвела до підтоплення багатьох вулиць, подекуди у низинах вони стали непроїзними, а рівень води доходив вище коліна. Трамваям на багатьох ділянках довелося зупинитися.
Вітер повалив багато старих дерев, одне з них розчавило запаркований мікроавтобус, ще одне впало на дитячий майданчик.
Залило вулиці також у місті Єленя-Гура та інших населених пунктах регіону.
У столиці Румунії Бухаресті під час сильних гроз наприкінці червня затопило вулиці і кілька станцій метро.