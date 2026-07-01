Сильні грози завдали шкоди у низці районів Румунії, у столиці затопило кілька вулиць і станцій метро

Сильні грози, що пройшли у низці районів Румунії ввечері у вівторок, призвели до локальних знеструмлень, підтоплень та іншої шкоди – у тому числі у столиці Бухаресті; одна людина загинула.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вечірня негода 30 червня спричинила відчутні наслідки у 20 жудцях Румунії – служби надзвичайних ситуацій отримали масові виклики про повалені вітром дерева та конструкції, зірвані дахи, пошкоджені машини та знеструмлення.

Наслідки негоди у Бухарест. Колаж Digi24

У жудці Ілфов, до якого входить і столиця Бухарест, загинула людина внаслідок падіння дерева на автомобіль.

Найбільшої шкоди негода завдала у Бухаресті, там служби надзвичайних ситуацій отримали близько 2000 викликів.

У секторі 1 столиці на одній із затоплених вулиць машини опинились у водяній пастці. Підтопило також кілька станцій метро.

Мер Бухареста Чіпріан Чуку назвав ситуацію безпрецедентною. Він зауважив, що сильна негода може створити проблеми у будь-якому великому місті, особливо якщо за короткий час випадає дуже багато опадів.

Останніми днями Румунія потерпала від екстремальної спеки, в окремих районах стовпчик термометра наближався до 40 градусів.

Через спеку обмежували рух і на пунктах пропуску на кордоні України з Румунією.