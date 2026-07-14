Негода в Польщі спричинила масштабні підтоплення

У Польщі у вівторок, 14 липня, негода спричинила підтоплення, пошкодження будівель та перебої в русі транспорту. Найбільше від буревіїв постраждали міста Перемишель і Єленя-Гура, а мешканців восьми воєводств попередили про небезпечні погодні явища.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У Перемишлі через сильні зливи багато вулиць стали непроїзними, а десятки будинків зазнали підтоплень.

Фото: RMF24

Сильна буря також пройшла через Єленю-Гуру, що у Нижньосілезькому воєводстві, де сильний дощ, шквальний вітер і град призвели до затоплення вулиць. У воді застрягли численні автомобілі.

Пожежники закликали водіїв не намагатися долати підтоплені ділянки доріг, наголосивши, що це створює додаткову небезпеку та ускладнює роботу екстрених служб.

Крім того, сильний вітер пошкодив дах і стіни складської будівлі в Єленій-Гурі. Із приміщення евакуювали 123 людей. За даними рятувальників, ніхто не постраждав.

Небезпечні погодні умови очікуються також у Татрах. Гірські рятувальники TOPR рекомендували туристам якнайшвидше залишити гірські маршрути та повернутися в долини, попередивши, що через погану видимість час прибуття допомоги у разі надзвичайної ситуації може збільшитися.

Урядовий центр безпеки, своєю чергою, розіслав жителям восьми воєводств екстрені попередження про грози, сильний вітер і сильні дощі.

Нещодавно в Римі негода спричинила падіння дерев, затоплення та серйозні перебої в русі транспорту. А в Литві під час потужної грози зафіксували три торнадо