Негода в Польщі спричинила масштабні підтоплення
Новини — Вівторок, 14 липня 2026, 18:03 —
У Польщі у вівторок, 14 липня, негода спричинила підтоплення, пошкодження будівель та перебої в русі транспорту. Найбільше від буревіїв постраждали міста Перемишель і Єленя-Гура, а мешканців восьми воєводств попередили про небезпечні погодні явища.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
У Перемишлі через сильні зливи багато вулиць стали непроїзними, а десятки будинків зазнали підтоплень.
Сильна буря також пройшла через Єленю-Гуру, що у Нижньосілезькому воєводстві, де сильний дощ, шквальний вітер і град призвели до затоплення вулиць. У воді застрягли численні автомобілі.
Пожежники закликали водіїв не намагатися долати підтоплені ділянки доріг, наголосивши, що це створює додаткову небезпеку та ускладнює роботу екстрених служб.
Tak wyglądała dziś Jelenia Góra po silnych opadach deszczu. W mieście występują liczne zalania i podtopienia. Wiadomo też o przerwach w dostawach prądu.– Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 14, 2026
🎥Krzysztof Soboń@MeteoprognozaPL @meteo_expert @NaGraHo#obserwatorzyburz #burza #pogoda #deszcz #polska #lato #burze pic.twitter.com/qdcv03Y5qB
Крім того, сильний вітер пошкодив дах і стіни складської будівлі в Єленій-Гурі. Із приміщення евакуювали 123 людей. За даними рятувальників, ніхто не постраждав.
Небезпечні погодні умови очікуються також у Татрах. Гірські рятувальники TOPR рекомендували туристам якнайшвидше залишити гірські маршрути та повернутися в долини, попередивши, що через погану видимість час прибуття допомоги у разі надзвичайної ситуації може збільшитися.
Урядовий центр безпеки, своєю чергою, розіслав жителям восьми воєводств екстрені попередження про грози, сильний вітер і сильні дощі.
Нещодавно в Римі негода спричинила падіння дерев, затоплення та серйозні перебої в русі транспорту. А в Литві під час потужної грози зафіксували три торнадо