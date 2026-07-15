Поваленные деревья и затопленные дороги: польский Вроцлав пережил "погодный апокалипсис"

В польском Вроцлаве с вечера продолжаются проблемы на улицах после ливня с сильным ветром, обрушившегося на регион.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщают RMF24 и местная редакция Wroclaw.se.

14–15 июля в ряде районов на юго-западе Польши был объявлен высший уровень предупреждения из-за ожидаемых сильных ливней и шквалов.

PAP

Во Вроцлаве непогода привела к подтоплению многих улиц, местами в низинах они стали непроезжими, а уровень воды доходил выше колена. Трамваям на многих участках пришлось остановиться.

Пресс-служба городской администрации Вроцлава/Facebook

Ветер повалил много старых деревьев, одно из них раздавило припаркованный микроавтобус, ещё одно упало на детскую площадку.

Maciej Kulczyński, воеводская пожарно-спасательная служба

Улицы также были затоплены в городе Еленя-Гура и других населённых пунктах региона.

В столице Румынии Бухаресте во время сильных гроз в конце июня были затоплены улицы и несколько станций метро.