Поваленные деревья и затопленные дороги: польский Вроцлав пережил "погодный апокалипсис"
Новости — Среда, 15 июля 2026, 10:37 —
В польском Вроцлаве с вечера продолжаются проблемы на улицах после ливня с сильным ветром, обрушившегося на регион.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщают RMF24 и местная редакция Wroclaw.se.
14–15 июля в ряде районов на юго-западе Польши был объявлен высший уровень предупреждения из-за ожидаемых сильных ливней и шквалов.
Во Вроцлаве непогода привела к подтоплению многих улиц, местами в низинах они стали непроезжими, а уровень воды доходил выше колена. Трамваям на многих участках пришлось остановиться.
Ветер повалил много старых деревьев, одно из них раздавило припаркованный микроавтобус, ещё одно упало на детскую площадку.
Улицы также были затоплены в городе Еленя-Гура и других населённых пунктах региона.
В столице Румынии Бухаресте во время сильных гроз в конце июня были затоплены улицы и несколько станций метро.