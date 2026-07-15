Кандидат у прем’єри від "ПіС" заперечує розбіжності з Качинським щодо допомоги Україні

Кандидат у прем’єри від найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" запевнив у відсутності розбіжностей з лідером політсили Ярославом Качинським, після того, як той розкритикував його заклики про припинення допомоги Україні.

Про це повідомляє Fakt, пише "Європейська правда".

Після заяв Чарнека, що Польща мала би "змусити ЄС" зупинити фінансування зброї для України та її відбудови, вимагаючи поступок в історичних питаннях, Качинський розкритикував його.

Зокрема, Ярослав Качинський наголосив, що у партії завжди вважали військову допомогу Україні абсолютно необхідною задля безпеки Польщі, та що керівництво політслили прояснить його заяви.

Чарнек 15 липня запевнив, що між ними у цьому питанні немає розбіжностей, та що він, мовляв, не ставив під питання необхідність перемоги України – інакше Росія стала би смертельною загрозою для Польщі.

"Я ніколи та у жодному форматі не заперечував, що принциповий інтерес Польщі – у тому, щоб Україна перемогла у війні проти Росії", – наголосив він.

Чарнек стверджує, що його позиція не суперечить словам Качинського і що критичний допис лідера "ПіС" був необхідним, щоб відкинути звинувачення партії у "проросійськості".

Водночас він сказав, що "без жодних сумнівів" повторив би свою першу заяву щодо призупинення фінансування допомоги Україні.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський після заяв Чарнека заявив, що той "хоче допустити Путіна до польського кордону", а змагання політиків "ПіС" з більш правими партіями в антиукраїнській риториці "позбавляє їх розуму".

Зі схожими коментарями виступив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, заявивши, що опоненти поводяться "як одурманені".

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