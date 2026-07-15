Кандидат в премьеры от "ПиС" отрицает разногласия с Качиньским по поводу помощи Украине

Кандидат в премьер-министры от крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" заверил в отсутствии разногласий с лидером партии Ярославом Качиньским после того, как тот раскритиковал его призывы о прекращении помощи Украине.

[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает Fakt, пишет "Европейская правда".

После заявлений Чарнека о том, что Польша должна "заставить ЕС" прекратить финансирование поставок оружия для Украины и ее восстановления, требуя уступок в исторических вопросах, Качиньский раскритиковал его.

В частности, Ярослав Качиньский подчеркнул, что в партии всегда считали военную помощь Украине абсолютно необходимой для безопасности Польши, и что руководство партии прояснит его заявления.

15 июля Чарнек заверил, что между ними по этому вопросу нет разногласий и что он не ставил под сомнение необходимость победы Украины – иначе Россия стала бы смертельной угрозой для Польши.

"Я никогда и ни в каком формате не отрицал, что принципиальный интерес Польши – в том, чтобы Украина победила в войне против России", – подчеркнул он.

Чарнек утверждает, что его позиция не противоречит словам Качиньского и что критический пост лидера "ПиС" был необходим, чтобы опровергнуть обвинения партии в "пророссийскости".

В то же время он сказал, что "без всяких сомнений" повторил бы свое первое заявление о приостановке финансирования помощи Украине.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский после заявлений Чарнека заявил, что тот "хочет допустить Путина к польской границе", а соперничество политиков "ПиС" с более правыми партиями в антиукраинской риторике "лишает их разума".

С похожими комментариями выступил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, заявив, что оппоненты ведут себя "как одурманенные".

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