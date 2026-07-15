У Дрездені чоловік вигукував ісламське гасло і відкрив вогонь по поліції

У німецькому Дрездені поліція поранила 41-річного чоловіка, який, за даними правоохоронців, погрожував людям зброєю біля супермаркету, а згодом відкрив вогонь у бік поліцейських.

Про це повідомила поліція Дрездена, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, у середу, 15 липня, очевидці повідомили на екстрену лінію про невідомого чоловіка, який націлював зброю на людей біля супермаркету в районі Фрідріхштадт. Після цього він зайшов до магазину.

На місце прибули кілька поліцейських патрулів, зокрема співробітники спецпідрозділу.

Коли чоловік вийшов із супермаркету, правоохоронці спробували його затримати.

За інформацією поліції, підозрюваний вистрілив у бік поліцейських із мушкета та при цьому вигукував ісламське релігійне гасло. У відповідь кілька правоохоронців застосували службову зброю, поранивши чоловіка.

Після затримання йому надали першу медичну допомогу на місці, а потім госпіталізували. Інших постраждалих внаслідок інциденту немає.

Поліція вилучила зброю, яку використовував підозрюваний, та з'ясовує, чи була вона заряджена.

За даними правоохоронців, затриманий є 41-річним громадянином Туреччини. Його підозрюють у погрозах і порушенні Закону про зброю. Мотиви його дій наразі залишаються невідомими.

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Як повідомлялося, прокуратура Афін порушила кримінальне провадження за чотирма тяжкими злочинами проти 37-річного палестинця, який, за даними поліції, готував теракт проти цілі, пов'язаної з Ізраїлем.