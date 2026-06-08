Німецький суд присудив ісламісту вісім з половиною років тюрми за планування теракту

Регіональний суд німецького Бремена засудив 35-річного чоловіка до восьми з половиною років ув’язнення за планування терористичного нападу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Судді звинуватили підсудного у змові з метою вбивства, змові з метою вчинення вибуху та фінансуванні тероризму. Суд постановив, що його психічно хворий спільник і племінник мав обмежену здатність контролювати свої дії. 20-річного чоловіка було виправдано, але його необхідно помістити до психіатричної лікарні. Вирок ще не є юридично обов’язковим.

Суд був переконаний, що двоє німців минулого літа розробили конкретні плани нападу. Вони мали намір вбити якомога більше людей за допомогою вогнепальної зброї. Після прибуття служб екстреної допомоги молодший чоловік мав підірвати саморобний вибуховий жилет. Вони розглядали лікарню, великий публічний захід або синагогу в Бремергафені як можливі цілі.

Чоловіки планували виготовити вибуховий жилет у будинку матері 35-річного підсудного, зазначив суд у своєму вироку. Жінка замовила три різні матеріали для випробування у своїй кухні. Зрештою, правоохоронці зірвали їхні плани. Під час іншого розслідування вони натрапили на чати між чоловіками та заарештували їх.

Під час судового розгляду також були розглянуті біографії обох підсудних. Як повідомляється, 35-річний чоловік кілька років тому прийняв іслам і радикалізувався. Коли його племіннику було 14 років, він нібито вперше показав йому відео страт, здійснених так званою "Ісламською державою". Ці записи, як стверджується, посилили нав'язливі думки та вбивчі фантазії підлітка.

Головуючий суддя переконаний, що 20-річний підсудний і надалі становить небезпеку. Тому він постановив помістити його до психіатричної лікарні. Інакше він може зголоситися до лав терористів у пошуках соціальних контактів та визнання. Його дядько, з іншого боку, був визнаний повністю відповідальним за свої дії і має відбути вісім з половиною років у в’язниці.

Як повідомлялося, прокуратура Афін порушила кримінальне провадження за чотирма тяжкими злочинами проти 37-річного палестинця, який, за даними поліції, готував теракт проти цілі, пов'язаної з Ізраїлем.

Нагадаємо, у березні влада Кіпру затримала підозрюваного члена терористичної організації ХАМАС, якого розшукує Німеччина за придбання зброї та боєприпасів для нападів на ізраїльські або єврейські об'єкти.