У Греції палестинцю висунули звинувачення у підготовці до теракту та зв’язках з ХАМАС

Прокуратура Афін порушила кримінальне провадження за чотирма тяжкими злочинами проти 37-річного палестинця, який, за даними поліції, готував теракт проти цілі, пов'язаної з Ізраїлем.

Про це повідомляє видання Kathimerini, пише "Європейська правда".

Уродженця сектора Гази, якого затримали вихідними на грецькому острові Крит, звинувачують у створенні та участі у терористичній організації, проходженні навчання з виготовлення та використання вибухових речовин для вчинення терористичних актів та підтримку терористичних цілей.

Вважається, що затриманий мав зв’язки з палестинським угрупованням ХАМАС, яке низка країн визнає терористичною організацією.

У четвер підозрюваний має відповісти на звинувачення перед прокурором.

Поліція заявила, що вони вилучили мобільні телефони, банківські картки, ноутбук та точні ваги з його помешкання на Криті та з квартири в Афінах.

За даними поліції, чоловік прибув до Греції з Гази близько року тому та отримав там притулок. Правоохоронці вивчають, чи пройшов він навчання з виготовлення вибухівки за межами Європи – найімовірніше, у Малайзії – і чи планував він теракт.

Чоловіка заарештували після того, як представники розвідки пов'язали його з двома ключовими підозрюваними, нещодавно затриманими на Кіпрі.

Кіпрська поліція повідомила, що двоє чоловіків віком 32 та 38 років перебувають під вартою з 22 травня за підозрою у скоєнні злочинів, пов'язаних з тероризмом, після того, як під час обшуків у двох приміщеннях було виявлено вибухові матеріали.

Нагадаємо, у березні влада Кіпру затримала підозрюваного члена терористичної організації ХАМАС, якого розшукує Німеччина за придбання зброї та боєприпасів для нападів на ізраїльські або єврейські об'єкти.

Того ж місяця на Кіпрі заарештували 28-річного громадянина Азербайджану та 27-річну естонку за підозрою у тероризмі та шпигунстві на користь Ірану.