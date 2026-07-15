В Дрездене мужчина выкрикивал исламский лозунг и открыл огонь по полиции

В немецком Дрездене полиция ранила 41-летнего мужчину, который, по данным правоохранителей, угрожал людям оружием возле супермаркета, а затем открыл огонь в сторону полицейских.

Об этом сообщила полиция Дрездена, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным правоохранителей, в среду, 15 июля, очевидцы сообщили на экстренную линию о неизвестном мужчине, который направлял оружие на людей возле супермаркета в районе Фридрихштадт. После этого он зашел в магазин.

На место прибыли несколько полицейских патрулей, в том числе сотрудники спецподразделения.

Когда мужчина вышел из супермаркета, правоохранители попытались его задержать.

По информации полиции, подозреваемый выстрелил в сторону полицейских из мушкета и при этом выкрикивал исламский религиозный лозунг. В ответ несколько правоохранителей применили служебное оружие, ранив мужчину.

После задержания ему оказали первую медицинскую помощь на месте, а затем госпитализировали. Других пострадавших в результате инцидента нет.

Полиция изъяла оружие, которое использовал подозреваемый, и выясняет, было ли оно заряжено.

По данным правоохранителей, задержанный – 41-летний гражданин Турции. Его подозревают в угрозах и нарушении закона об оружии. Мотивы его действий пока остаются неизвестными.

Недавно региональный суд немецкого Бремена приговорил 35-летнего мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы за планирование террористического нападения.

Как сообщалось, прокуратура Афин возбудила уголовное дело по четырем тяжким преступлениям в отношении 37-летнего палестинца, который, по данным полиции, готовил теракт против цели, связанной с Израилем.