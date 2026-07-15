Вучич знову не підписав декларацію саміту "Південно-Східна Європа – Україна"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту "Південно-Східна Європа – Україна" у Києві, який не підписав спільну декларацію про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.

Про це він сказав під час спілкування із сербськими журналістами після саміту, передає N1, пише "Європейська правда".

У декларації підписанти, серед іншого, засудили російську війну в Україні, а також підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Також у декларації міститься заклик до подальшого посилення санкцій проти Росії.

"Я єдиний, хто не підписав цю декларацію", – сказав Вучич.

Варто зауважити, що Вучич вперше відвідав Україну у червні 2025 року для участі в саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який тоді пройшов в Одесі.

Тоді учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у підсумку підписали декларацію, у якій "найрішучішим чином" засуджують війну Росії проти України та закликають міжнародну спільноту "зберігати й надалі посилювати санкції проти Російської Федерації".

Водночас Вучич – єдиний учасник події, який її не підписав. Коментуючи це, він заявив, що таким чином він "не зрадив Росію".