Вучич вновь не подписал декларацию саммита "Юго-Восточная Европа – Украина"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он стал единственным участником саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Киеве, который не подписал совместную декларацию о продолжении политической, военной, финансовой и безопасности поддержки Украины и усилении давления на Россию.

Об этом он сказал во время беседы с сербскими журналистами после саммита, передает N1, пишет "Европейская правда".

В декларации подписанты, среди прочего, осудили российскую войну в Украине, а также подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также в декларации содержится призыв к дальнейшему ужесточению санкций против России.

"Я единственный, кто не подписал эту декларацию", – сказал Вучич.

Стоит отметить, что Вучич впервые посетил Украину в июне 2025 года для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который тогда прошел в Одессе.

Тогда участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в итоге подписали декларацию, в которой "самым решительным образом" осуждают войну России против Украины и призывают международное сообщество "сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против Российской Федерации".

В то же время Вучич – единственный участник мероприятия, который её не подписал. Комментируя это, он заявил, что таким образом он "не предал Россию".