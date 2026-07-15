У Британії затримали підлітка за підозрою у підготовці нападу на мечеті

У Великій Британії звинуватили 14-річного хлопця у терористичному злочині, який пов’язаний із ймовірним планом нападу на дві мечеті на півдні Лондона.

Про це йдеться у заяві поліції, передає "Європейська правда".

Як стверджують правоохоронці, юнака заарештували минулого тижня за умисне пошкодження автомобіля, але під час обшуків поліція виявила документи, на підставі яких йому було висунуто звинувачення у "діях з підготовки до реалізації наміру вчинити терористичні акти".

"Це дуже серйозне звинувачення у тероризмі проти юнака, яке, ймовірно, викличе велике занепокоєння у громадськості та місцевої громади", – акцентувала керівниця лондонського підрозділу з боротьби з тероризмом Гелен Фланаган.

Поліція заявила, що не вважає, що ця справа вказує на ширшу загрозу, але додала, що запропонувала підтримку мечетям.

Нещодавно у Північній Ірландії в містечку поблизу Белфаста спалили макет мечеті, який розмістили на традиційному святковому багатті.

Також писали, що громадянин Литви визнав себе винним в участі у терористичній змові з метою нападу на мечеть у Голвеї в Ірландії.