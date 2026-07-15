В Великобритании задержали подростка по подозрению в подготовке нападения на мечети

В Великобритании 14-летнего подростка обвинили в террористическом преступлении, связанном с предполагаемым планом нападения на две мечети на юге Лондона.

Об этом говорится в заявлении полиции, передает "Европейская правда".

Как утверждают правоохранители, юношу арестовали на прошлой неделе за умышленное повреждение автомобиля, но в ходе обысков полиция обнаружила документы, на основании которых ему было предъявлено обвинение в "действиях по подготовке к осуществлению намерения совершить террористические акты".

"Это очень серьезное обвинение в терроризме в отношении молодого человека, которое, вероятно, вызовет большую тревогу у общественности и местного сообщества", – подчеркнула руководитель лондонского подразделения по борьбе с терроризмом Хелен Фланаган.

Полиция заявила, что не считает, что это дело указывает на более широкую угрозу, но добавила, что предложила поддержку мечетям.

Недавно в Северной Ирландии в городке недалеко от Белфаста сожгли макет мечети, который разместили на традиционном праздничном костре.

Также сообщалось, что гражданин Литвы признал себя виновным в участии в террористическом заговоре с целью нападения на мечеть в Голуэе в Ирландии.