Литовець визнав провину у справі про планування нападу на мечеть в Ірландії

Громадянин Литви визнав себе винним в участі у терористичній змові з метою нападу на мечеть у Голвеї в Ірландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

39-річний Кароліс Печкаускас визнав провину у Спеціальному кримінальному суді в Дубліні, який засідає без участі присяжних.

Він зізнався у спробі вчинення терористичної діяльності, що суперечить закону Ірландії про кримінальне судочинство 2005 року.

Звинувачення стосується спроби нападу на мечеть у Голвеї в період з 4 по 5 листопада 2025 року. Правопорушення було класифіковане як обтяжене мотивом ненависті.

Двоє інших обвинувачених, 33-річний Даррен Горман та 35-річний Гарретт Поллок, визнали себе винними за цим же звинуваченням раніше цього місяця. Четвертому фігуранту, 35-річному Чарльзу Флінну, усе ще висунуто те саме звинувачення, а розгляд його справи в суді заплановано на 20 липня.

Печкаускас, Горман і Поллок мають знову постати перед судом 5 жовтня для оголошення вироку.

Про арешт литовця стало відомо торік у листопаді. Повідомлялося, що в його авто знайшли вибухівку.

Нагадаємо, навесні у німецькому місті Меммінген у невідомі скоїли напад на місцеву мечеть турецької громади: залишили біля будівлі голову свині та залили фасад кров’ю тварини.