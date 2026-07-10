У Північній Ірландії розслідують спалення макета мечеті на багатті
Новини — П'ятниця, 10 липня 2026, 15:35 —
У Північній Ірландії в містечку поблизу Белфаста спалили макет мечеті, який розмістили на традиційному святковому багатті.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Багаття в лоялістських районах Північної Ірландії традиційно запалюють напередодні 12 липня – дня, коли протестантські громади вшановують перемогу англійського протестанта Вільгельма Оранського над католицьким королем Яковом II у битві на річці Бойн 1690 року.
Макет мечеті встановили на конструкції з дерев’яних піддонів у містечку Мойгашел, приблизно за 65 км на захід від Белфаста. Його планували спалити у п’ятницю, 10 липня, під час масового зібрання, однак організатори повідомили, що багаття запалили раніше – після того, як поліція готувалася вилучити конструкцію.
На макеті мечеті було зображено фігуру людини з предметом, схожим на ніж, а на розміщених поруч банерах містилися написи із закликами "захистити кордони" та "покласти край загрозі радикального ісламу".
Головний суперінтендант поліції Північної Ірландії Норман Гаслетт заявив, що правоохоронці розглядали інцидент як злочин на ґрунті ненависті.
Також правоохоронці висунули звинувачення 56-річному чоловіку у підбурюванні до ненависті. Він має постати перед судом у п’ятницю, 10 липня.
Міністр Великої Британії у справах Північної Ірландії Гіларі Бенн назвав акцію "огидним і боягузливим актом залякування".
Інцидент стався після хвилі заворушень у Белфасті. 10 червня у місті спалахнули масштабні заворушення між протестувальниками та поліцією. Під час заворушень було підпалено будинки, автомобілі та автобус. Протестувальники були обурені нападом з використанням ножа.
30-річному суданцеві висунуто звинувачення у замаху на вбивство.
Голова Лейбористської партії Британії Анна Терлі звинуватила власника платформи X Ілона Маска у нагнітанні суспільної напруженості перед заворушеннями у Північній Ірландії.
13 червня у Белфасті тисячі людей зібралися на мітинг проти расизму після кількох днів заворушень, спричинених нападом із ножем.