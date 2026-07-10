У Північній Ірландії розслідують спалення макета мечеті на багатті

У Північній Ірландії в містечку поблизу Белфаста спалили макет мечеті, який розмістили на традиційному святковому багатті.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Багаття в лоялістських районах Північної Ірландії традиційно запалюють напередодні 12 липня – дня, коли протестантські громади вшановують перемогу англійського протестанта Вільгельма Оранського над католицьким королем Яковом II у битві на річці Бойн 1690 року.

Макет мечеті встановили на конструкції з дерев’яних піддонів у містечку Мойгашел, приблизно за 65 км на захід від Белфаста. Його планували спалити у п’ятницю, 10 липня, під час масового зібрання, однак організатори повідомили, що багаття запалили раніше – після того, як поліція готувалася вилучити конструкцію.

Фото: Reuters

На макеті мечеті було зображено фігуру людини з предметом, схожим на ніж, а на розміщених поруч банерах містилися написи із закликами "захистити кордони" та "покласти край загрозі радикального ісламу".

Фото: Reuters

Головний суперінтендант поліції Північної Ірландії Норман Гаслетт заявив, що правоохоронці розглядали інцидент як злочин на ґрунті ненависті.

Також правоохоронці висунули звинувачення 56-річному чоловіку у підбурюванні до ненависті. Він має постати перед судом у п’ятницю, 10 липня.

Міністр Великої Британії у справах Північної Ірландії Гіларі Бенн назвав акцію "огидним і боягузливим актом залякування".

Інцидент стався після хвилі заворушень у Белфасті. 10 червня у місті спалахнули масштабні заворушення між протестувальниками та поліцією. Під час заворушень було підпалено будинки, автомобілі та автобус. Протестувальники були обурені нападом з використанням ножа.

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