США п’яту ніч поспіль завдали ударів по Ірану

Сполучені Штати вночі 16 липня знову завдали ударів по іранських об’єктах.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Вночі 16 липня американські військові завдали нових ударів по об’єктах на території Ірану. Повідомляли про вибухи у кількох містах країни, у тому числі столиці Тегерані.

Завдана пізно увечері серія ударів була спрямована по командних центрах, місцях, пов’язаних з ППО, ракетними та безпілотними спроможностями, прибережних центрах спостереження.

У попередній хвилі ударів в середу США завдали ударів по стратегічному острову Великий Тунб, що входить до так званої "арки оборони" Ірану.

Іран заявив про завдані удари у відповідь, зокрема, по авіабазі Аль-Азрак на території Йорданії. Йорданські військові повідомили про збиття 8 іранських ракет, від уламків ніхто не постраждав.

Президент Дональд Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні "нікого не залишиться", якщо цього не відбудеться.

Тим часом демократи у Сенаті США заблокували проєкт оборонних витрат через війну з Іраном.