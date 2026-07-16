США пятую ночь подряд нанесли удары по Ирану

Соединенные Штаты ночью 16 июля вновь нанесли удары по иранским объектам.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Ночью 16 июля американские военные нанесли новые удары по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в нескольких городах страны, в том числе в столице Тегеране.

Нанесенная поздно вечером серия ударов была направлена на командные центры, объекты, связанным с ПВО, ракетными и беспилотными системами, а также прибрежные центры наблюдения.

В ходе предыдущей волны ударов в среду США нанесли удары по стратегическому острову Большой Тунб, входящему в так называемую "арку обороны" Ирана.

Иран заявил о нанесённых ответных ударах, в частности, по авиабазе Аль-Азрак на территории Иордании. Иорданские военные сообщили о сбивании 8 иранских ракет; в результате падения обломков никто не пострадал.

Президент Дональд Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдет.

Между тем демократы в Сенате США заблокировали проект закона об оборонных расходах из-за войны с Ираном.