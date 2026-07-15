Трамп заявляє, що в Ірані "нікого не залишиться", якщо той не піде на угоду

Президент Дональд Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні "нікого не залишиться", якщо цього не відбудеться.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Вам краще укласти угоду. У вас нікого не залишиться", – сказав Трамп.

Президент продовжив, зазначивши, що США "дуже обережно ставляться до цивільного населення", після чого повторив: "Але я сказав: вам краще укласти угоду. У вас нічого не залишиться".

Трамп зазначив, що це послання Ірану було передано під час останнього спілкування між його представниками та Тегераном, яке, за його словами, відбулося "приблизно годину тому".

На запитання, чи вважає він, що Іран укладе таку угоду, Трамп відповів: "Вони повинні. Я не знаю, чи зроблять вони це, чи ні".

Як відомо, Сполучені Штати та Іран вже четверту ніч поспіль обмінюються ударами на Близькому Сході після зриву рамкової домовленості про перемир’я.

За даними ЗМІ, Трамп минулого тижня офіційно повідомив Конгрес про відновлення військових ударів по Ірану, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран протягом 60 днів без законодавчого схвалення.