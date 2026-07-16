Єврокомісар розповів, якою бачить "антибалістичну коаліцію" Європи

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс розповів, що новостворена європейська "антибалістична коаліція" займатиметься проєктом антибалістичної системи "Фрея".

Про це єврокомісар заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

У контексті системи "Фрея" Кубілюс зазначив, що саме такий протибалістичний проєкт потрібен Європі.

"Зараз у Києві ми зустрічалися із Fire Point і обговорили все аж до технічних деталей. Йдеться про систему – принаймні це ми чуємо він них – яка буде дешевшою за аналоги та готовою до масштабування", – сказав єврокомісар.

За його словами, компанія Fire Point каже, що здатна виробляти близько трьох тисяч протибалістичних ракет FP-7.x на рік.

"В той час як загальний обсяг виробництва протибалістичних ракет PAC-3 для Patriot у США становить десь 700 або 800 штук на рік, тобто набагато меншу кількість, ніж планує виробляти Україна", – додав Кубілюс.

Він наголосив, що проблема для України і для всієї Європи полягає саме в нестачі засобів, здатних збивати балістичні ракети.

"І саме з цього приводу Україна пропонує дуже хороші ідеї. Звісно, для протибалістичної системи недостатньо ракет. Потрібні дуже якісні та ефективні радари. Потрібна система обробки даних, система управління та контролю. Тож знадобиться поєднати різні елементи, і не всі з них вироблятиме Україна", – розповів Кубілюс.

Коментуючи можливу роль ЄС у проєкті "Фрея, Кубілюс заявив, що він міг би сприяти розвитку цього проєкту.

"І вже зараз ми це робимо за схемою так званих флагманських проєктів (у термінології ЄС це зветься EDPCI – "European defense projects of common interest"). Той прогрес, що відбувається зараз – може стати дуже хорошим кроком до формування загальноєвропейської спроможності у протиракетній обороні", – резюмував він.

Десять держав Європи, включаючи Україну, у понеділок, 13 липня, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.

Раніше "Європейська правда" з власних джерел дізналася, які саме українські та європейські виробники були запрошені на установче засідання "антибалістичної коаліції".

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