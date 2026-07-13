"Антибалістична коаліція" в Парижі почала роботу над системою протиракетної оборони Європи

Десять держав Європи, включаючи Україну, у понеділок ,13 липня, за результатами установчого засіданні у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.

Про це йдеться у Спільній декларації про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Європа починає створювати власні антибалістичні потужності разом з Україною.

"Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, визнаючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та зростаючу важливість оборонних спроможностей для безпеки Європейського континенту, оголошуємо сьогодні про початок створення суто оборонної Коаліції антибалістичної оборони. Ми висловлюємо нашу підтримку її Флагманському проєкту щодо швидкої роботи над розвитком протибалістичного потенціалу", – йдеться у документі.

Засновники коаліції переконані, що "захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз".

За задумом, це доповнить існуючі системи протиракетної оборони від балістичних ракет, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями.

"Об'єднавши нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш оперативний досвід, ми прагнемо побудувати спільний протибалістичний потенціал для Європи та підтримувати відповідну допоміжну діяльність. Ми робимо це не проти будь-якого народу, а на захист нашого власного", – наголосили співзасновники коаліції.

На цьому шляху коаліція збирається використати "унікальний досвід України, здобутий у захисті від агресивної війни Росії".

"Засновниками Коаліції є Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Сполучене Королівство.Коаліція залишається відкритою для інших націй, які поділяють її принципи та цілі", – йдеться у декларації.

Раніше "Європейська правда" з власних джерел дізналася, які саме українські та європейські виробники були запрошені на установче засідання "антибалістичної коаліції".

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч коаліції щодо виробництва антибалістики у Європі.

Так само він повідомив, що у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи "Фрея".