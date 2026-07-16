Еврокомиссар рассказал, какой он видит "антибаллистическую коалицию" Европы
Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил, что недавно созданная европейская "антибаллистическая коалиция" будет заниматься проектом антибаллистической системы "Фрейя".
Об этом еврокомиссар заявил в интервью "Европейской правде".
В контексте системы "Фрейя" Кубилюс отметил, что именно такой противоракетный проект нужен Европе.
"Сейчас в Киеве мы встречались с представителями Fire Point и обсудили все вплоть до технических деталей. Речь идет о системе – по крайней мере, это мы слышим от них – которая будет дешевле аналогов и готова к масштабированию", – сказал еврокомиссар.
По его словам, компания Fire Point заявляет, что способна производить около трех тысяч противобаллистических ракет FP-7.x в год.
"В то время как общий объем производства противобаллистических ракет PAC-3 для Patriot в США составляет где-то 700 или 800 штук в год, то есть гораздо меньшее количество, чем планирует производить Украина", – добавил Кубилюс.
Он подчеркнул, что проблема для Украины и для всей Европы заключается именно в нехватке средств, способных сбивать баллистические ракеты.
"И именно по этому поводу Украина предлагает очень хорошие идеи. Конечно, для противоракетной системы недостаточно ракет. Нужны очень качественные и эффективные радары. Нужна система обработки данных, система управления и контроля. Поэтому потребуется объединить различные элементы, и не все из них будет производить Украина", – рассказал Кубилюс.
Комментируя возможную роль ЕС в проекте "Фрейя", Кубилюс заявил, что он мог бы способствовать развитию этого проекта.
"И уже сейчас мы это делаем по схеме так называемых флагманских проектов (в терминологии ЕС это называется EDPCI – "European defense projects of common interest"). Тот прогресс, который происходит сейчас, может стать очень хорошим шагом к формированию общеевропейского потенциала в области противоракетной обороны", – резюмировал он.
Десять европейских государств, включая Украину, в понедельник, 13 июля, по итогам учредительного заседания в Париже заявили о создании интегрированной коалиции антибаллистической обороны, которая будет развивать антибаллистический потенциал Европы.
Ранее "Европейская правда" из собственных источников узнала, какие именно украинские и европейские производители были приглашены на учредительное заседание "антибаллистической коалиции".
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