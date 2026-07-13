"ЄвроПравда" дізналася, які держави та виробники увійшли в "антибалістичну коаліцію"

Засновниками "антибалістичної коаліції", перша зустріч якої відбувається 13 липня у Парижі, стали десять держав: Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Швеція та Данія.

Про це кореспондентці "Європейської правди" розповів на умовах анонімності обізнаний з перебігом зустрічі посадовець з офісу президента Франції Емманюеля Макрона.

За даними "ЄвроПравди" усі десять держав увійшли до складу "антибалістичної коаліції" у статусі співзасновників.

Одним з завдань коаліції стане інтеграція європейської оборонно-промислової та технологічної бази, яка стосується виготовлення антибалістичних систем та ракет для них, з українською – для подальшого створення відповідного нового європейського продукту.

У першому засіданні "антибалістичної коаліції" у понеділок, 13 липня у Парижі взяли участь керівники держав та урядів семи з десяти засновників: Україна – Володимир Зеленський, Франція – Емманюель Макрон, Данія – Метте Фредеріксен, Іспанія – Педро Санчес, Швеція – Ульф Крістерссон, Норвегія – Йонас Гар Стьоре та Нідерланди – Роб Єттен.

Також у засіданні взяли участь троє очільників євроінституцій: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Також у зустрічі взяли участь представники наступних виробників оборонпрому: Fire Point – Ірина Терех, генеральна директорка та технічна директорка, Destinus – Олександр Данилюк, президент та голова правління, Diehl Defence – Уве Сланський, представник компанії, Eurosam – Анн Діас де Туеста, керуюча директорка, Hensoldt – Олівер Дьорре, генеральний директор, Kongsberg Defence & Aerospace – К'єтіль Рейтен Мира, президент, Leonardo – Коррадо Фалько, представник компанії, MBDA – Ерік Берранже, генеральний директор, Safran – Александр Зіглер, віцепрезидент та голова оборонного підрозділу, Saab – Мікаель Йоханссон, генеральний директор, SENER – Хосе Хуліан Ечеваррія, генеральний директор, Thalès – Ерве Дамманн, віцепрезидент, Weibel – Торбен Дір, віцепрезидент із продажів та вимірювальних приладів.

Як повідомляла "Європейська правда", 13 липня у Парижі на зустрічі країн "коаліції рішучих" обговорюватимуть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч коаліції щодо виробництва антибалістики у Європі.

Так само він повідомив, що у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи "Фрея".

Володимир Зеленський вже прибув до Парижа.