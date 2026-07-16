Міністр оборони Молдови про інцидент із "Шахедом": радари не зафіксували дрон, бо низько летів

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що радари, закуплені Національною армією, не зафіксували російський дрон "Шахед", який у ніч на 13 липня впав у селі Копанка Каушанського району.

Заяву очільника оборонного відомства Молдови наводить Realitatea, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив міністр, радари не зафіксували дрон через низьку висоту польоту.

"Радари не зафіксували цей безпілотник, оскільки він летів на низькій висоті й перебував у місцевості, яка не забезпечувала необхідну видимість", – сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 13 липня на околиці села Копанка Каушанського району впав безпілотник.

Після зіткнення з землею виникла невелика пожежа. Міністерство оборони встановило, що йдеться про російський безпілотник Shahed-136. У ньому містилося 40 кг вибухівки. Увечері 14 липня безпілотник було підконтрольно знищено.

Після інциденту посла Росії в Кишиневі Олега Озерова викликали до Міністерства закордонних справ, де йому вручили ноту протесту.

А наприкінці травня у Румунії російський "Шахед" ("Герань 2") влетів у верхній поверх багатоповерхівки у прикордонному з Україною місті Галац та серйозно пошкодив квартиру, що стало першим подібним випадком за час повномасштабної війни.