У Молдові впав російський "Шахед"

Вночі 13 липня у Молдову залетів один з російських ударних безпілотників типу "Шахед", якими атакували Україну, він вибухнув біля села за майже 30 км від кордону Молдови з Україною.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Генеральному інспектораті поліції повідомили, що о 01:03 через екстрений номер служб надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про знайдений об’єкт, схожий на безпілотник, на околиці села Копанка Каушанського району. Зазначають, що після падіння він вибухнув, проте на наведених фото носова частина апарата виглядає цілою.

Фото: поліція Молдови

"На місце прибули співробітники поліції та пожежники. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Територію огородили, правоохоронці проводять розслідування для з’ясування усіх обставин", – зазначили у поліції.

У Міністерстві оборони згодом підтвердили, що йдеться про російських безпілотник типу "Шахед" ("Герань-2"), який залетів у повітряний простір Молдови під час російської атаки по цілях на Одещині.

"Цей новий інцидент є серйозним та неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови та вчергове підтверджує, що загарбницька війна Росії проти України створює прямі загрози для безпеки наших громадян та всього регіону", – зазначили у Міноборони.

Нічний інцидент став продовженням численних випадків, коли російські БпЛА залітали у повітряний простір Молдови чи падали на території Молдови. У всіх випадках минулося без постраждалих та матеріальних збитків. Один з таких апаратів виставили на вході до МЗС, коли викликали туди на розмову російського посла.

Нагадаємо, наприкінці травня у Румунії російський "Шахед" ("Герань 2") влетів у верхній поверх багатоповерхівки у прикордонному з Україною місті Галац та серйозно пошкодив квартиру, що стало першим подібним випадком за час повномасштабної війни.