Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что радары, закупленные Национальной армией, не зафиксировали российский дрон "Шахед", который в ночь на 13 июля упал в селе Копанка Каушанского района.

Заявление главы оборонного ведомства Молдовы приводит Realitatea, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, радары не зафиксировали дрон из-за низкой высоты полета.

"Радары не зафиксировали этот беспилотник, поскольку он летел на низкой высоте и находился в местности, которая не обеспечивала необходимую видимость", – сказал он.

Напомним, в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района упал беспилотник.

После столкновения с землей возник небольшой пожар. Министерство обороны установило, что речь идет о российском беспилотнике Shahed-136. В нем находилось 40 кг взрывчатки. Вечером 14 июля беспилотник был подконтрольно уничтожен.

После инцидента посла России в Кишиневе Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел, где ему вручили ноту протеста.

А в конце мая в Румынии российский "Шахед" ("Герань-2") врезался в верхний этаж многоэтажного дома в приграничном с Украиной городе Галац и серьезно повредил квартиру, что стало первым подобным случаем за время полномасштабной войны.