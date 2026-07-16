У Польщі висунули звинувачення українцю за написи, що прославляють УПА та Бандеру

У Польщі до суду надійшов обвинувальний акт у справі 18-річного громадянина України Іллі К., який за дорученням російських спецслужб виконував диверсійні та підривні завдання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, якого цитує Polsat News.

За його словами, 18-річного українця затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW).

Добжинський зазначив, що молодий українець за дорученням російських служб розміщував на будівлях та меморіальних об’єктах, зокрема на пам’ятнику Героям Варшавського гетто та пам’ятнику Волинській трагедії, написи, що прославляють УПА та Степана Бандеру.

18-річний хлопець написав на пам’ятниках українською мовою слова "Слава УПА" та намалював червоно-чорний прапор.

"Співробітники Агенції внутрішньої безпеки та слідчі з Національної прокуратури зібрали докази щодо аж 47 таких злочинів", – додав речник.

Агентство внутрішньої безпеки повідомило, що обвинуваченому також висунуто звинувачення у підготовці до здійснення диверсійних дій із використанням безпілотного літального апарата.

Національна прокуратура повідомила, що "45 звинувачень стосуються розміщення на фасадах будівель та в місцях пам’яті написів і символів, що прославляють діяльність УПА".

Як додали у відомстві, дії обвинуваченого та його замовників, що здійснювалися на користь іноземної розвідки, мали на меті підбурювання до ненависті на національному ґрунті, поглиблення антагонізмів між поляками та українцями, а також викликання суспільного занепокоєння.

Зазначено, що обвинувачений діяв з фінансових, а не ідеологічних мотивів.

Українцю загрожує від 10 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.

Слідчі також виявили механізм вербування виконавців за допомогою інтернет-месенджерів та фінансування їхньої злочинної діяльності шляхом виплати винагороди у криптовалютах через закордонні біржі, зареєстровані в Російській Федерації та Китайській Народній Республіці.

Також варто зазначити, що на розгляд польському Сейму запропонували законопроєкт, передбачає додавання до статті про покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років за пропаганду тоталітаризму та підбурювання до ненависті такого речення: "Такому ж покаранню підлягає той, хто публічно пропагує…ідеологію Організації українських націоналістів – фракції Бандери та Української повстанської армії або ідеологію, що закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне чи суспільне життя".

Коментуючи це, у МЗС України закликали польську сторону до "розсудливості та виваженості".

Також депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер повідомив, що їхня група подала пропозицію щодо дебатів і резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА".