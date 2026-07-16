В Польше предъявили обвинение украинцу за надписи, прославляющие УПА и Бандеру

В Польше в суд поступил обвинительный акт по делу 18-летнего гражданина Украины Ильи К., который по поручению российских спецслужб выполнял диверсионные и подрывные задачи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский, которого цитирует Polsat News.

По его словам, 18-летнего украинца задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW).

Добжинский отметил, что молодой украинец по поручению российских служб размещал на зданиях и мемориальных объектах, в частности на памятнике Героям Варшавского гетто и памятнике Волынской трагедии, надписи, прославляющие УПА и Степана Бандеру.

18-летний парень написал на памятниках на украинском языке слова "Слава УПА" и нарисовал красно-чёрный флаг.

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности и следователи из Национальной прокуратуры собрали доказательства по целым 47 таким преступлениям", – добавил пресс-секретарь.

Агентство внутренней безопасности сообщило, что обвиняемому также предъявлено обвинение в подготовке к совершению диверсионных действий с использованием беспилотного летательного аппарата.

Национальная прокуратура сообщила, что "45 обвинений касаются размещения на фасадах зданий и в местах памяти надписей и символов, прославляющих деятельность УПА".

Как добавили в ведомстве, действия обвиняемого и его заказчиков, осуществлявшиеся в интересах иностранной разведки, преследовали цель разжигания ненависти на национальной почве, углубления антагонизмов между поляками и украинцами, а также вызывания общественного беспокойства.

Отмечается, что обвиняемый действовал из финансовых, а не идеологических мотивов.

Украинцу грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Следователи также выявили механизм вербовки исполнителей с помощью интернет-мессенджеров и финансирования их преступной деятельности путем выплаты вознаграждения в криптовалютах через зарубежные биржи, зарегистрированные в Российской Федерации и Китайской Народной Республике.

Также стоит отметить, что на рассмотрение польского Сейма был вынесен законопроект, предусматривающий добавление к статье о наказании в виде лишения свободы на срок до 3 лет за пропаганду тоталитаризма и подстрекательство к ненависти следующей формулировки: "Такому же наказанию подлежит тот, кто публично пропагандирует… идеологию Организации украинских националистов – фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии или идеологию, призывающую к применению насилия с целью оказания влияния на политическую или общественную жизнь".

Комментируя это, в МИД Украины призвали польскую сторону к "рассудительности и взвешенности".

Также депутат Европарламента от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Пётр Мюллер сообщил, что их фракция внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции о чествовании жертв "геноцида УПА".