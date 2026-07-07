Україна відреагувала на польський законопроєкт про покарання за пропаганду "ідеології ОУН-УПА"

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уважно стежать за перебігом розгляду в Сеймі Польщі законопроєкту про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу, якими, зокрема, пропонується криміналізувати "пропаганду ідеології ОУН-УПА".

Про це журналістам заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

У контексті розгляду законопроєкту Тихий зазначив, що Україна закликає польську сторону до "розсудливості та виваженості".

"Для України Польща була та залишається стратегічним партнером у протидії російській агресії, в європейській інтеграції, економічній співпраці, міжлюдських звʼязках та інших сферах. Ми вдячні Польщі та польському народу за надану з 2022 року підтримку. Переконані, що чутливі історичні теми потребують фахового діалогу на засадах взаємної поваги, а не використання у політичній риториці", – вказав він.

Речник запевнив, що Україна не шукає подальшого загострення українсько-польських відносин та розраховує на аналогічний підхід з польського боку.

Усі рішення мають виходити зі стратегічної важливості українсько-польського партнерства, а не ситуативних електоральних здобутків, підкреслив Тихий.

"Застерігаємо польську сторону від однобоких ескалаційних кроків. Натомість Україна пропонує зосередитися на конкретних зусиллях задля зниження напруги, зокрема тих, про які йшлося під час нещодавньої зустрічі на міністерському рівні, залученні існуючих двосторонніх механізмів та інструментів, максимальному задіянні дипломатичного інструментарію та активізації фахового історичного діалогу у межах Польсько-українського Конгресу істориків", – резюмував він.

Запропонований польському Сейму законопроєкт передбачає додавання до статті про покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років за пропаганду тоталітаризму та підбурювання до ненависті такого речення: "Такому ж покаранню підлягає той, хто публічно пропагує…ідеологію Організації українських націоналістів – фракції Бандери та Української повстанської армії або ідеологію, що закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне чи суспільне життя".

За даними останнього опитування, майже половина респондентів у Польщі вважають Україну відповідальною за ескалацію конфлікту між Варшавою та Києвом.

У суботу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав "позитивні сигнали" від чинних та колишніх топпосадовців України, але очікує від Києва першого кроку для деескалації напруги у двосторонніх відносинах.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.