Британія та Швеція спільно нададуть 300 млн євро для постачання літаків Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про 300 млн євро підтримки для постачання 16 літаків, які допоможуть захистити українське небо.

Про це він сказав під час спільної із президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

За словами Стармера, таку допомогу Британія надає спільно зі Швецією.

"Я радий повідомити вам, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія, спільно зі Швецією, надасть підтримку у розмірі 300 млн євро для постачання 16 нових сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України", – акцентував він.

Варто зазначити, що у травні шведський прем’єр Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 нових літаків.

У жовтні 2025 року прем’єр Швеції заявив про підписання з Україною листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

На той час Зеленський анонсував, що перші Gripen від Швеції можуть надійти у 2026 році.