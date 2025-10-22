Швеція планує продати Україні до 150 винищувачів Gripen

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

Про це він сказав на спільній пресконференції з українським президентом у Швеції, передає "Європейська правда".

За словами Крістерссона, лист про наміри між Швецією та Україною – це початок довгої подорожі.

"Це наблизить нас на один крок до великої експортної угоди для Saab. Для Швеції, разом з Україною. Це означає великі можливості для повітряних сил України, а також для Швеції та нашої оборонної промисловості і довгострокової промислової співпраці між Швецією та Україною", – сказав він.

Прем’єр уточнив, що ця угода не спрямована на якісь нові поставки в цей момент, це про довгострокову співпрацю і можливості отримати велику угоду між нашими країнами.

Йдеться про "щось близько 100-150 винищувачів Gripen серії Е, яка зараз починає вироблятися, і це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів", – сказав Крістерссон.

Він наголосив, що це чітка взаємна заява про наміри і початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років.

Раніше шведським ЗМІ стало відомо про наміри Швеції продати Україні 120 літаків Gripen у найновішій версії.

Нещодавно Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.