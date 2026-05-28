Швеція подарує Україні 16 винищувачів Gripen, 20 – будуть закуплені

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським в Уппсалі, передає "Європейська правда".

Крістерссон заявив про важливий крок у довготривалому посиленні української ППО у зв’язку з передачею Gripen.

"Україна чітко визначила літак Gripen як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновішу версію – Gripen E", – зазначив Крістерссон.

"Перемовини тривають і ми зможемо передати ці літаки до 2030 року", – сказав прем’єр Швеції.

Також він оголосив, що Швеція підтримає Україну літаками, які вже були у використанні.

"Ми передаємо 16 таких Gripen модифікації C/D", – сказав Крістерссон.

Доставка відбудеться на початку 2027 року, додав він.

"Це розширить українську ППО і протиповітряний захист Європи", – заявив прем’єр Швеції.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року прем’єр Швеції заявив про підписання з Україною листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

На той час Зеленський анонсував, що перші Gripen від Швеції можуть надійти у 2026 році.