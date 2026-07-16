Два відкриті кластери і торгові угоди: Качка розповів про головні досягнення за рік на посаді

Тарас Качка, який в уряді Юлії Свириденко курував переговори з ЄС про вступ України на посту віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, підсумував рік на посаді.

Про це Качка написав у четвер на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Качка підкреслив, зокрема, що Україна з червня веде офіційні переговори про вступ до ЄС, а цю можливість забезпечив план із десяти критичних реформ, узгоджений з Єврокомісією торік у грудні.

"Його прямим наслідком стало відкриття перших переговорних кластерів: 15 червня у Люксембурзі – фундаментального "Основи", за місяць у Брюсселі – "Зовнішні відносини". Маємо підтверджену готовність від ЄС якнайшвидше відкрити всі решту переговорних розділів", – зазначив Качка.

Результатом плідної співпраці з українським парламентом, додав він, стали 27 ухвалених євроінтеграційних законів.

Крім того, Україна приєдналася до 23-х правових інструментів ОЕСР і подала офіційну заявку на членство в клубі країн, які грають за найвищими стандартами.

"Ми уклали нову вигідну торговельну угоду з ЄС – нашим найбільшим ринком. Запрацювала угода з ОАЕ, Британія продовжила нульові мита, Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною", – підсумував також Качка.

Також він наголосив, що найважливіша робота залишається попереду.

"Незалежний суд, де людина знає, що її спір із сусідом, роботодавцем чи державою вирішать чесно. Сильна та прозора антикорупційна політика. Дотримання прав і свобод людини. Революцією Гідності Україна заявила на весь світ, що її місце в Європі. Залишилося затвердити це законодавчо", – перерахував Качка.

Він подякував усій переговорній команді України за відданість та наполегливу роботу на результат. "Україна буде в Євросоюзі. За останній рік ми довели: ми вміємо рухатися швидко. Подальший темп залежить тільки від нас", – додав Качка.

Нагадаємо, призначений ВР на посаду прем’єр-міністра Сергій Корецький 16 липня вніс до парламенту подання на призначення на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволода Ченцова.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає