Два открытых кластера и торговые соглашения: Качка рассказал о главных достижениях за год на посту

Тарас Качка, который в правительстве Юлии Свириденко курировал переговоры с ЕС о вступлении Украины в качестве вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, подвел итоги года на этом посту.

Об этом Качка написал в четверг на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Качка подчеркнул, в частности, что Украина с июня ведет официальные переговоры о вступлении в ЕС, а эту возможность обеспечил план из десяти критических реформ, согласованный с Еврокомиссией в декабре прошлого года.

"Его прямым следствием стало открытие первых переговорных кластеров: 15 июня в Люксембурге – фундаментального "Основы", через месяц в Брюсселе – "Внешние отношения". У нас есть подтвержденная готовность со стороны ЕС как можно скорее открыть все остальные переговорные разделы", – отметил Качка.

Результатом плодотворного сотрудничества с украинским парламентом, добавил он, стали 27 принятых евроинтеграционных законов.

Кроме того, Украина присоединилась к 23 правовым инструментам ОЭСР и подала официальную заявку на членство в клубе стран, которые играют по самым высоким стандартам.

"Мы заключили новое выгодное торговое соглашение с ЕС – нашим крупнейшим рынком. Заработало соглашение с ОАЭ, Великобритания продлила нулевые пошлины, Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Турцией", – подытожил также Качка.

Кроме того, он подчеркнул, что самая важная работа еще впереди.

"Независимый суд, где человек знает, что его спор с соседом, работодателем или государством будет решен честно. Сильная и прозрачная антикоррупционная политика. Соблюдение прав и свобод человека. Революцией Достоинства Украина заявила всему миру, что её место в Европе. Осталось закрепить это законодательно", – перечислил Качка.

Он поблагодарил всю переговорную команду Украины за преданность делу и упорную работу, направленную на достижение результата. "Украина будет в Евросоюзе. За последний год мы доказали: мы умеем двигаться быстро. Дальнейший темп зависит только от нас", – добавил Качка.

Напомним, назначенный Верховной Радой на должность премьер-министра Сергей Корецкий 16 июля внес в парламент представление о назначении на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволода Ченцова.

Подробности читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает