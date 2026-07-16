Рада утвердила Ченцова вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции

Верховная Рада в четверг 264 голосами по представлению нового премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав правительства, в котором должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины занял Всеволод Ченцов, бывший постоянный представитель Украины при ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За назначение членов правительства Корецкого голосовали пакетом, за исключением министра обороны и министра иностранных дел. Их кандидатуры внесет президент.

Всеволод Ченцов фото: RFI

Ченцов с июля 2025 года заменит Тараса Качку, проработавшего на этой должности год.

Ченцов почти 20 лет своей карьеры специализируется на европейской тематике. Он не является публичной фигурой, но знаком всем, кто имеет отношение к европейским вопросам. Отношение президента Зеленского к Ченцову также положительное.

По информации "ЕвроПравды", кандидатуру Ченцова рассматривали на должность вице-премьера по евроинтеграции ещё в прошлом году. Президент Зеленский лично проводил с ним собеседование, и только из-за требования Юлии Свириденко назначили не его.

Подробности читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.