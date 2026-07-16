Рада звільнила главу МЗС Сибігу, якого мають перепризначити

Верховна Рада України у четвер, 16 липня, звільнила міністра закордонних справ Андрія Сибігу, який, як очікується, має бути перепризначений на посаду в уряді Сергія Корецького.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Депутати проголосували за законопроєкт №15415, який у зв’язку зі сформуванням нового складу Кабінету міністрів передбачає звільнення всього уряду, що перебуває у відставці (уряду Юлії Свириденко). У складі звільнених міністрів був і Андрій Сибіга.

Однак очікується, що Сибіга збереже посаду в уряді Корецького. Його перепризначення має затвердити ВР за поданням президента.

Нагадаємо, у новому уряді змінився віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість Тараса Качки посаду обійняв колишній постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.