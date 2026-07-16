Рада уволила главу МИД Сибигу, которого должны переназначить

Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, уволила министра иностранных дел Андрея Сибигу, который, как ожидается, должен быть переназначен на должность в правительстве Сергея Корецкого.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Депутаты проголосовали за законопроект №15415, который в связи с формированием нового состава Кабинета министров предусматривает увольнение всего правительства, находящегося в отставке (правительства Юлии Свириденко). В числе уволенных министров был и Андрей Сибига.

Однако ожидается, что Сибига сохранит должность в правительстве Корецкого. Его повторное назначение должно быть утверждено Верховной Радой по представлению президента.

Напомним, в новом правительстве сменился вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Подробности читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.