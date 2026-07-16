Угорщина розслідує закупівлі освітнього ПЗ на понад $300 млн за уряду Орбана

Уряд Угорщини повідомив, що направив до поліції звіт щодо підозри у нецільовому використанні державних коштів під час закупівлі навчального програмного забезпечення, здійсненої попередньою адміністрацією Віктора Орбана.

Про це заявив міністр науки та технологій уряду Петера Мадяра Золтан Танач, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер, 16 липня, Танач заявив, що його співробітники перевірили ІТ-контракти, укладені ще у 2019 році, і виявили питання щодо понад 100 млрд форинтів ($316,07 млн), витрачених на освітнє програмне забезпечення.

"Результати показали відсутність конкуренції, монополістичні системи… низьку якість, а також те, що навчальні заклади опинилися в такій ситуації та зіштовхувалися з невиправдано високими цінами", – сказав міністр.

Він також стверджує, що тоді держава "зробила використання цих програмних систем обов’язковим".

"Тоді школи та навчальні заклади не мали вибору", – додав Танач.

Цього ж дня Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв’язків колишнього глави МЗС Петера Сійярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть.

Варто зазначити, у середу Сійярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD.