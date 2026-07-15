Cійярто здав депутатський мандат, бо знайшов нову роботу

Міністр закордонних справ Угорщини в уряді Віктора Орбана Петер Сійярто оголосив, що складає депутатський мандат та працевлаштовується до китайського автовиробника BYD.

Про це, як пише "Європейська правда", Сійярто написав у своєму Facebook.

Сійярто, який на посаді міністра був великим прихильником китайських електромобілів, подав заяву про складання свого парламентського мандата.

"Причиною цього є те, що я отримав надзвичайно почесну пропозицію обійняти міжнародну посаду в одній із провідних компаній світової економіки. BYD – це одна з найбільших історій успіху в автомобільній промисловості за останні двадцять років і водночас світовий лідер із виробництва автомобілів на нових джерелах енергії", – написав Сійярто.

Він зазначив, що віднині працюватиме на посаді керівника, відповідального за зовнішні зв'язки та розвиток нових напрямів бізнесу цієї групи компаній.

Агентство MTI отримало від угорського представництва BYD інформацію про те, що Сійярто отримав "глобальну, міжнародну посаду" та не входитиме до керівництва компанії в Угорщині.

Сійярто був міністром закордонних справ у трьох урядах Віктора Орбана. Варто зазначити, що він був найпомітнішим обличчям проросійської політики Орбана.

Залишаючи посаду, Сійярто заявив, що ніколи не служив інтересам Росії.

Нова влада Угорщини звинувачувала Сійярто у тому, що, покидаючи посаду, він був зайнятий знищенням важливих документів щодо санкцій.