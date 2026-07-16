Мадяр: Угорщина розслідує зв'язки Сійярто з Росією

Глава уряду Угорщини Петер Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв’язків колишнього глави МЗС Петера Сійярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть.

Про це Мадяр сказав у четвер, 16 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Мадяр заявив, що розпочато розслідування щодо зв’язків Петера Сійярто з Росією, які він раніше називав державною зрадою. Однак поки що він не розкриває подробиць, бо не хоче впливати на хід розслідування.

За його словами, у справі є багато секретних документів та документів з питань зовнішньої політики, і він не хоче забігати наперед.

"Щойно з’явиться інформація, яку можна оприлюднити, її оприлюднять", – сказав Мадяр.

Варто зазначити, у середу Сійярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD.

Нагадаємо, у квітні, після перемоги на парламентських виборах Мадяр заявив, що Сійярто перебуває у Будапешті та зайнятий знищенням важливих документів щодо санкцій.

Перед виборами в Угорщині медіапроєкт Vsquare опублікував деталі розмов між главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, які підтверджують, що угорські вето проти України у ЄС координувалися з Росією.

У частині розслідування йшлося про те, що Сійярто на прохання Лаврова добивався виключення із санкційного списку ЄС родички російського олігарха Алішера Усманова.