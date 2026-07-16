Венгрия расследует закупки образовательного ПО на сумму свыше $300 млн при Орбане

Правительство Венгрии сообщило, что направило в полицию отчет о подозрении в нецелевом использовании государственных средств при закупке учебного программного обеспечения, осуществленной предыдущей администрацией Виктора Орбана.

Об этом заявил министр науки и технологий в правительстве Петера Мадяра Золтан Танач, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг, 16 июля, Танач заявил, что его сотрудники проверили ИТ-контракты, заключенные ещё в 2019 году, и выявили проблемы, связанные с более чем 100 млрд форинтов ($316,07 млн), потраченных на образовательное программное обеспечение.

"Результаты показали отсутствие конкуренции, монополистические системы… низкое качество, а также то, что учебные заведения оказались в такой ситуации и сталкивались с неоправданно высокими ценами", – сказал министр.

Он также утверждает, что тогда государство "сделало использование этих программных систем обязательным".

"Тогда у школ и учебных заведений не было выбора", – добавил Танач.

В тот же день Мадьяр сообщил, что в настоящее время ведется расследование связей бывшего главы МИД Петера Сийярто с Россией, но какие-либо подробности по этому поводу пока не будут разглашаться.

Стоит отметить, что в среду Сийярто объявил, что складывает депутатский мандат, поскольку получил предложение стать руководителем по внешним связям и развитию новых направлений бизнеса китайского автопроизводителя BYD.