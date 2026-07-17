CША та Іран шосту ніч поспіль обмінялися ударами

Сполучені Штати та Іран вночі 17 липня знову обмінялися ударами, вже шосту ніч поспіль після відновлення активних бойових дій.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Центральне командування ЗС США, що координує операції на Близькому Сході, повідомило про завершення чергової хвилі ударів по Ірану близько 5 ранку 17 липня (за Києвом).

Переважна більшість ударів були завдані по цілях на півдні Ірану, деякі – углиб території.

За інформацією, що почала з’являтись в іранських інформаційних джерелах, під удари потрапили кілька мостів у південній провінції Хормозґан, що прилягає до стратегічної Ормузької протоки – зокрема ті, що ведуть до міста Бендер-Аббас, бази Корпусу вартових ісламської революції безпосередньо на березі Ормузької протоки.

Також повідомили, що ударів завдали по залізничному вузлу в Бендер-Аббасі.

Одночасно під ударами Ірану у відповідь опинилися американські об’єкти в країнах-союзниках США на Близькому Сході. Міноборони Катару повідомило про перехоплення повітряних цілей, у столиці Доха було чути роботу ППО. Повідомляють про поранену уламками дитину.

У Кувейті також попереджали про повітряну атаку й роботу ППО; тривога лунала і в Бахрейні.

Президент США Дональд Трамп у ці години звертався до американців у вечірній прайм-тайм, проте у своєму виступі практично не згадав про війну, сказавши лише, що у США "найсильніша й найпотужніша армія у світі", яку йому "на жаль, доводиться застосовувати".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт, яка вийшла із декретної відпустки, стверджує, що переговори між США та Іраном тривають, попри поновлені бойові дії.

За даними одного з останніх опитувань, більшість американців не вірять, що Трамп зможе укласти з Іраном кращу ядерну угоду, ніж та, яку у 2015 році підписала адміністрація Барака Обами.