США и Иран шестую ночь подряд обменялись ударами

Соединенные Штаты и Иран ночью 17 июля вновь обменялись ударами – уже шестую ночь подряд после возобновления активных боевых действий.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Центральное командование ВС США, координирующее операции на Ближнем Востоке, сообщило о завершении очередной волны ударов по Ирану около 5 утра 17 июля (по киевскому времени).

Подавляющее большинство ударов было нанесено по целям на юге Ирана, некоторые – вглубь территории.

По информации, которая начала появляться в иранских источниках, под удары попали несколько мостов в южной провинции Хормозган, прилегающей к стратегическому Ормузскому проливу, – в частности те, что ведут к городу Бендер-Аббас, базе Корпуса стражей исламской революции непосредственно на берегу Ормузского пролива.

Также сообщили, что удары были нанесены по железнодорожному узлу в Бендер-Аббасе.

Одновременно под ударами Ирана оказались американские объекты в странах-союзниках США на Ближнем Востоке. Минобороны Катара сообщило о перехвате воздушных целей, в столице Дохе было слышно работу ПВО. Сообщают о пострадавшем от осколков ребенке.

В Кувейте также предупреждали о воздушной атаке и работе ПВО; тревога звучала и в Бахрейне.

Президент США Дональд Трамп в эти часы обращался к американцам в вечерний прайм-тайм, однако в своем выступлении практически не упомянул о войне, сказав лишь, что у США "самая сильная и мощная армия в мире", которую ему "к сожалению, приходится применять".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, вышедшая из декретного отпуска, утверждает, что переговоры между США и Ираном продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий.

По данным одного из последних опросов, большинство американцев не верят, что Трамп сможет заключить с Ираном более выгодное ядерное соглашение, чем то, которое в 2015 году подписала администрация Барака Обамы.