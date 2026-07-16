У Білому домі стверджують, що переговори між США та Іраном тривають
Речниця Білого дому Керолайн Левітт, яка вийшла із декретної відпустки, стверджує, що переговори між США та Іраном тривають.
Про це вона сказала у четвер, 16 липня, цитує Sky News, передає "Європейська правда".
У Левітт попросили прокоментувати стан переговорів між США та Іраном.
У відповідь на це речниця Білого дому заявила, що Іран продовжує вести переговори зі США і начебто прагне укласти угоду, оскільки зазнає "руйнівних ударів".
"Причиною нещодавніх ударів є те, що Іран порушив Меморандум про взаєморозуміння, який ми уклали з ними", – сказала вона.
Також Левітт додала, що американський президент Дональд Трамп "завжди відкритий до дипломатичних переговорів".
Нагадаємо, Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні "нікого не залишиться", якщо цього не відбудеться. 16 липня США п’яту ніч поспіль продовжували удари по об’єктах на території Ірану.
Тим часом демократи у Сенаті США заблокували проєкт оборонних витрат через війну з Іраном.
А ЗМІ писали, що Трампу запропонували варіанти розширення військової кампанії проти Ірану на тлі його обіцянок посилити удари.