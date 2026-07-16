Більшість американців не вірять, що Трамп укладе кращу угоду з Іраном, ніж Обама

Більшість американців не вірять, що президент США Дональд Трамп зможе укласти з Іраном кращу ядерну угоду, ніж та, яку у 2015 році підписала адміністрація Барака Обами.

Про це свідчить опитування від The Washington Post та Ipsos, передає CNN, пише "Європейська правда".

Намагаючись переконати скептично налаштовану громадськість у необхідності війни з Іраном, президент Дональд Трамп неодноразово повертався до критики ядерної угоди з Іраном, яку уклав колишній президент США Барак Обама у 2015 році.

Втім, нове свідчить, що лише 23% американців вважають, що Трамп зможе укласти кращу угоду з Іраном.

Водночас 37% респондентів вважають, що Трамп укладе гіршу угоду, а ще 12% очікують, що угоди будуть "приблизно однаковими", тоді як решта не висловили своєї думки.

Серед республіканців понад половина (54%) вважають, що Трамп укладе кращу угоду.

Й лише 13% незалежних виборців вважають, що президент укладе кращу угоду.

Нове опитування також свідчить про те, що політична проблема Трампа щодо Ірану лише погіршилася.

Опитування показує, що 68% американців вважають, що війна з Іраном не варта того, щоб її вести й рівень несхвалення дій Трампа щодо Ірану зараз сягає 69%.

Нагадаємо, Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні "нікого не залишиться", якщо цього не відбудеться. 16 липня США п’яту ніч поспіль продовжували удари по об’єктах на території Ірану.

Тим часом демократи у Сенаті США заблокували проєкт оборонних витрат через війну з Іраном.

А ЗМІ писали, що Трампу запропонували варіанти розширення військової кампанії проти Ірану на тлі його обіцянок посилити удари.