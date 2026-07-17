Британія збільшить військову присутність в Естонії

Згідно з угодою міністрів оборони Естонії та Великої Британії, чисельність британського контингенту зросте до 1200 військовослужбовців, що на 300 осіб більше, ніж нинішній склад.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонія та Велика Британія оголосили про укладення оновленої угоди про взаємну допомогу. У рамках цієї угоди, зокрема збільшиться присутність британських військовослужбовців в Естонії.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, нинішній контингент збільшиться майже на 300 осіб.

Це означає, що якщо зараз в Естонії перебуває близько 900 британських військовослужбовців, то з весни наступного року, імовірно з квітня, їхня кількість має зрости майже до 1200.

"Британці додатково розмістять тут засоби для завдання ударів у глибині території; насамперед йдеться про різні типи безпілотників, здатних літати далеко та на великі відстані", – сказав Певкур.

Для четвертої британської бригади заздалегідь розмістять запас боєприпасів, який, за словами Певкура, допоможе забезпечити швидкість реагування та мобільність підрозділу.

Міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс підкреслив тривалу співпрацю в оборонній сфері між Естонією та Сполученим Королівством і заявив, що ці дві країни мають очолювати розвиток обороноздатності Європи.

"Немає сумнівів, що способи ведення війни змінюються, і наша реакція має змінюватися разом із цим. Ми знаємо, що більш мобільний і швидкий підрозділ ефективніший проти Росії, ніж старіші підрозділи. Наш новий підрозділ спеціально сформовано саме для Естонії", – сказав Джарвіс.

Крім того, країни домовилися, що надалі будуть закуповувати одна в одної технології у сфері оборони.

Нагадаємо, Певкур також заявляв, що поставки зброї з США, які були тимчасово призупинені через війну в Ірані, надійдуть до Естонії в найближчі місяці.

Повідомляли також, що Міністерство оборони Естонії розпочало переговори з кількома компаніями щодо постачання ракет великої дальності, зокрема крилатої ракети Barracuda для ракетних установок типу HIMARS.