Естонія розпочала переговори щодо закупівлі ракет великої дальності для HIMARS

Міністерство оборони Естонії розпочало переговори з кількома компаніями щодо постачання ракет великої дальності, зокрема крилатої ракети Barracuda для ракетних установок типу HIMARS.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів, що придбання цього озброєння залежатиме від ціни і від потреб Сил оборони.

"Це один із можливих варіантів. Компанія Anduril із США виробляє ракету Barracuda, і ми теж зацікавлені в її придбанні. Однак рішення залежатиме від ціни та потреб Сил оборони Естонії", – сказав Певкур.

Крім того, в ході саміту НАТО в Анкарі Естонія приєдналася до ініціативи 12 країн щодо розвитку далекобійних можливостей, у рамках якої протягом десяти років планується інвестувати близько 44 млрд євро.

Нагадаємо, у квітні прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що США повідомили його країні про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що це передусім зачепить ракети до систем HIMARS.