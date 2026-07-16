США розблокували більшість поставок зброї для Естонії, які затримались через війну в Ірані

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що поставки зброї з США, які були тимчасово призупинені через війну в Ірані, надійдуть до Естонії в найближчі місяці.

Про це він сказав у інтерв’ю ERR, пише "Європейська правда".

Певкур повідомив, що з американською стороною було досягнуто домовленості щодо поставок зброї.

"Боєприпаси зараз розблоковані, за винятком одного виду – ATACMS все ще очікує, оскільки це насамперед пов’язано з операціями США в Ірані. Що стосується інших видів боєприпасів, то всі вони розблоковані. У найближчі місяці вони мають прибути до Естонії – сподіваємося, що скоріше, а не пізніше", – сказав він.

Міністр оборони Естонії зазначив, що наразі узгоджуються логістичні деталі, зокрема коли можна буде відправити літак для їхнього транспортування.

Попри те, що поставки затрималися на чотири місяці, подальші поставки через це не будуть зміщені, запевнив міністр.

Нагадаємо, у квітні прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що США повідомили його країні про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що це передусім зачепить ракети до систем HIMARS.

10 липня писали, що Міністерство оборони Естонії розпочало переговори з кількома компаніями щодо постачання ракет великої дальності, зокрема крилатої ракети Barracuda для ракетних установок типу HIMARS.