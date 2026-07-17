Британия увеличит военное присутствие в Эстонии

По соглашению министров обороны Эстонии и Великобритании, численность британского контингента увеличится до 1200 военнослужащих, что на 300 человек больше, чем нынешний состав.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Эстония и Великобритания объявили о заключении обновленного соглашения о взаимной помощи. В рамках этого соглашения, в частности, увеличится присутствие британских военнослужащих в Эстонии.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, нынешний контингент увеличится почти на 300 человек.

Это означает, что если сейчас в Эстонии находится около 900 британских военнослужащих, то с весны следующего года, вероятно с апреля, их число должно вырасти почти до 1200.

"Британцы дополнительно разместят здесь средства для нанесения ударов в глубине территории; прежде всего речь идет о различных типах беспилотников, способных летать далеко и на большие расстояния", – сказал Певкур.

Для четвертой британской бригады заранее разместят запас боеприпасов, который, по словам Певкура, поможет обеспечить оперативность реагирования и мобильность подразделения.

Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис подчеркнул длительное сотрудничество в оборонной сфере между Эстонией и Соединенным Королевством и заявил, что эти две страны должны возглавлять развитие обороноспособности Европы.

"Нет сомнений, что способы ведения войны меняются, и наша реакция должна меняться вместе с этим. Мы знаем, что более мобильное и быстрое подразделение эффективнее против России, чем старые подразделения. Наше новое подразделение специально сформировано именно для Эстонии", – сказал Джарвис.

Кроме того, страны договорились, что в дальнейшем будут закупать друг у друга технологии в сфере обороны.

Напомним, Певкур также заявлял, что поставки оружия из США, которые были временно приостановлены из-за войны в Иране, поступят в Эстонию в ближайшие месяцы.

Сообщалось также, что Министерство обороны Эстонии начало переговоры с несколькими компаниями о поставках ракет большой дальности, в частности крылатой ракеты Barracuda для ракетных установок типа HIMARS.